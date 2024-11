Expansão de ataques de Israel sinaliza rejeição ao cessar-fogo, diz Líbano

Na Faixa de Gaza, bombardeios de Israel também continuam. Ao menos 55 palestinos mortos e 186 ficaram feridos em ataques durante a quinta-feira (31).

Declarações israelenses e sinais diplomáticos que o Líbano recebeu confirmam a teimosia de Israel em rejeitar as soluções propostas e insistir na abordagem de matança e destruição

Najib Mikati

A declaração do premiê ocorre após a expectativa sobre possível acordo durante esta semana. Na quinta-feira (31), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou com autoridades americanas para discutir um possível encerramento do conflito entre os dois países.

Na quarta (30), Mikati chegou a dizer à imprensa que esperava um cessar-fogo nas ''próximas horas ou dias''. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, confirmou que havia tido um progresso nas discussões, e alguns representantes americanos falaram que o acordo poderia ocorrer antes das eleições presidenciais entre Kamala Harris e Donald Trump.

A guerra que assola a Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023 alastrou-se para o Líbano. Israel e o Hezbollah, aliado do Hamas, travaram uma guerra no dia 30 de setembro, e pelo menos 1.829 pessoas morreram no Líbano desde a intensificação das incursões, segundo relatório da AFP.

* Com informações da AFP e da Reuters