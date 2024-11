Netanyahu aceita acordo de cessar-fogo com Hezbollah no Líbano

Há mais de um mês, o Líbano esperava pelo cessar-fogo. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, disse em outubro que estava fazendo tudo o que era possível para a negociação e que estava otimista com a possibilidade. A expectativa, no entanto, foi frustrada por Israel, que sinalizou rejeição com expansão de ataques.

Em meio aos avanços diplomáticos durante a semana, houve ainda uma escalada militar na terça. Ataques aéreos israelenses demoliram mais subúrbios do sul de Beirute controlados pelo Hezbollah, enquanto o grupo armado manteve os disparos de foguetes contra Israel.

Resultados da guerra

No último ano, mais de 3.750 pessoas foram mortas no Líbano e mais de um milhão foram forçadas a deixar suas casas. A informação é do Ministério da Saúde do Líbano, que não faz distinção entre civis e combatentes em seus números.

Pessoas inspecionam a destruição após um ataque aéreo israelense noturno na vila de Shebaa, no sul do Líbano, perto da fronteira entre os dois países, em 27 de setembro de 2024 Imagem: RABIH DAHER/AFP

Os ataques do Hezbollah mataram 45 civis no norte de Israel e nas Colinas de Golã ocupadas por Israel. Pelo menos 73 soldados israelenses foram mortos no norte de Israel, nas Colinas de Golã e em combate no sul do Líbano, de acordo com as autoridades israelenses.