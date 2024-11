Presa engravida usando seringa com sêmen enviado por colega nos EUA

Casal começou a conversar por meio de dutos de ventilação. À WSVN, a mulher detalhou como funcionava o esquema: ''Você batia e conseguia ouvir as pessoas dos diferentes andares. Você ficava em pé no vaso sanitário para poder falar com elas.

Ficando isolado por tanto tempo, você começa a passar horas e horas conversando com essa pessoa, a ponto de ser quase como se você estivesse na mesma sala que ela. Daisy Link

Sem nunca se terem visto, os dois compartilharam um com o outro o sonho de terem uma criança. Apesar de não poderem ter contato físico, os dois detentos bolaram um plano para realizar o desejo, que chamaram de ''milagre''.

Joan começou a colocar seu sêmen em um filme plástico todos os dias por um mês. O preso, então, jogava o pacote pelo duto para cela de Daisy, que injetava o material em si mesma por meio de uma seringa.

A detenta conseguiu engravidar no final de 2023 e o bebê nasceu em junho deste ano. Agora, a criança tem cinco meses e está morando com a mãe de Joan, que se tornou avó pela primeira vez, ainda segundo o jornal WSVN, que fez uma entrevista exclusiva com o casal em novembro.

Investigação foi aberta após a gravidez

O Departamento Penitenciário de Miami-Dade tem uma investigação interna em andamento. As autoridades apuram como isso pode ter acontecido sem que qualquer agente penitenciário percebesse.