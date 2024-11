Sul-coreano é condenado após ganhar 20 quilos para fugir de serviço militar

Um homem sul-coreano foi condenado após ganhar 20 quilos intencionalmente com o objetivo de fugir de uma função mais difícil no serviço militar do país. O caso foi divulgado pelo Tribunal Distrital Leste de Seul na terça-feira (26).

O que aconteceu

Homem foi condenado a um ano de prisão por violação da lei de serviço militar do país. Na Coreia do Sul, todos os homens fisicamente aptos devem servir ao exército no período de 18 a 21 meses, com exceção de pessoas que tenham questões de saúde. Nesses casos, eles podem atuar em locais não militares, como centro comunitários. Caso as questões sejam sérias, eles podem ser isentos de trabalhar no exército.

Um amigo que teria ajudado o homem na empreitada também foi condenado a cumprir pena de um ano por auxiliar no crime. Todavia, neste caso, ele pode cumprir a pena em liberdade. Segundo a Associated Press, a mídia local divulgou que a dupla tem 26 anos, porém, o Tribunal Leste de Seul informou que não poderia confirmar a informação.