Governo da Austrália proíbe acesso a redes socias por menores de 16 anos

A lei obrigará as empresas de tecnologia a tomar "medidas razoáveis" para impedir que os adolescentes tenham uma conta em suas plataformas. A multa para descumprimento da determinação chega ao equivalente a quase R$ 200 milhões.

Empresas do setor qualificaram a iniciativa de plataformas como "precipitada", "problemática" e "imprecisa". Antes da votação, o premiê Anthony Albanese, de centro-esquerda, descreveu as redes sociais como "plataformas onde se exerce pressão de grupo, gatilhos de ansiedade, canais para os golpistas e, o pior de tudo, uma ferramenta para os predadores online". Analistas ouvidos pela agência de notícias France Presse, porém, expressaram dúvidas sobre a viabilidade técnica de colocar a proibição em prática.

México: Não haverá guerra tarifária

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nessa quinta-feira que não haverá uma "guerra tarifária" com os Estados Unidos. A declaração foi feita um dia após conversa telefônica com Donald Trump, que afirmou na segunda-feira que iria impor uma sobretaxa de 25% sobre importações do México e do Canadá em retaliação contra a entrada nos EUA de migrantes e drogas.

Sheinbaum disse que, na ligação, discutiu com o presidente eleito "o fundamento pelo qual ele propôs aumentar as tarifas". "O importante era atender à medida que ele adotou", afirmou. "Não falamos então sobre as tarifas, isso já não foi colocado dessa maneira."

Ainda nesta quinta, o presidente Biden disse esperar que Trump reveja a decisão anunciada de impor as sobretaxas. "Espero que ele repense. É uma coisa contraproducente."