Humorista cria empresa para xingar chefes anonimamente: 'Voz para o povo'

"Você parece o Pinguim do Batman!". Em um de seus vídeos mais virais, White vai a uma empresa cujos funcionários acusaram o chefe de tratamento diferente com trabalhadores negros e de dizer que o 'Juneteenth', feriado celebrado em 19 de junho pelo fim da escravidão nos EUA, não era um "feriado de verdade". White chega a ler algumas reclamações sobre o homem, como "ele não gosta de pessoas negras" e "ele aumenta a meta [de vendas] três dias antes do fechamento para não pagar bônus", antes dele fechar as portas da empresa e pedir para White sair.

O que fazemos é: pessoas vão ao meu website, fazem uma reclamação sobre seus chefes ou supervisores, algo assim. Nós vamos ao trabalho deles, repreendemos e xingamos [os chefes]. Tudo o que você quiser dizer ao seu chefe, que você não pode dizer, contatem-nos, que nós aparecemos e dizemos.

Calimar White, fundador da OCDA, em entrevista ao canal RealLyfe Productions

"É uma empresa real, com reclamações reais", diz White. Ele aponta que muitos pensam que a OCDA serve somente como ação de comédia, mas que na realidade quer "defender as pessoas no ambiente de trabalho". "Acredito que posso fazer uma mudança efetiva no mundo", aponta.

White chegou a ser preso por fingir ser agente do governo. Ao canal RealLyfe Productions, White afirmou que policiais foram à sua casa com rifles em mãos, com a intenção de prendê-lo e confiscar todos seus aparelhos eletrônicos. Ele fora denunciado diversas vezes por fingir ser parte do OSHA, órgão governamental que atua assegurando condições de trabalho seguras. White conta que seu crachá possuía a sigla da OSHA, mas que ele "não sabia que se tratava de uma agência governamental". Ele foi solto sob fiança e já teve outros encontros com a polícia durante suas atuações, mas não chegou a ser preso novamente.

OCDA é sem fins lucrativos, mas cobra 6 dólares para cada reclamação. , White explicou que quer ser "uma voz para o povo" e que o que acontece nos vídeos é completamente verdadeiro.