Cearense de 112 anos é reconhecido como o homem mais velho do mundo

Estendemos nossos sinceros parabéns a ele e sua família por essa conquista notável. Desejamos a ele saúde contínua e muitos anos de felicidade. Sua história é uma inspiração para pessoas em todo o mundo.

Comunicado da ONG

João Marinho Neto e familiares em sua casa, em Apuiarés (CE) Imagem: Arquivo pessoal/LongeviQuest

Biografia

João nasceu em Maranguape (CE) no dia 5 de outubro de 1912 em uma família de fazendeiros.

Segundo a descrição do site, João foi ainda na infância morar em uma área rural de Apuiarés. Quando era ativo, João cultivava milho e feijão e também criava gado, cabras, porcos e galinhas.

"Com cerca de quatro anos de idade, João já gostava de ajudar seu pai e seu empregado na lavoura. Além de cuidar do gado, eles colhiam frutas de árvores de Juazeiro, criando um gancho improvisado com os galhos para proteger as frutas. Ele passou por dificuldades em várias ocasiões, pois teve que sobreviver a secas severas que atingiram a região ao longo das décadas", diz o texto.