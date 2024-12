Hezbollah reivindica ataque a Israel após acusar país de violar trégua

Cessar-fogo teve início no dia 27 de novembro. Acordo estipula que Israel não realizará operações militares ofensivas contra alvos civis, militares ou outros alvos estatais no Líbano, enquanto o Líbano impedirá que qualquer grupo armado, incluindo o Hezbollah, realize operações contra Israel.

Israel nega fim da trégua. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, rechaçou nesta segunda-feira as acusações libanesas de que Israel está violando a trégua com o Hezbollah no Líbano.

"Ouvimos dizer que Israel está violando o acordo de cessar-fogo no Líbano" que entrou em vigor em 27 de novembro. "Pelo contrário, Israel está aplicando-o" em resposta "às violações do (grupo islamista) Hezbollah que exigem ação imediata", disse ele em um comunicado.

O governo israelense prometeu "resposta contundente" aos ataques do Hezbollah durante trégua, disse o ministro da Defesa, Israel Katz. "Prometemos agir contra qualquer violação do cessar-fogo por parte do Hezbollah - e é exatamente isso que faremos. Os disparos do Hezbollah contra o posto das FDI em terão uma resposta dura", escreveu na rede social X.

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, também confirmou que Israel responderá ao ataque. "Os disparos do Hezbollah contra o Monte Dov constituem uma violação grave do cessar-fogo e Israel responderá fortemente a esta situação. Estamos determinados a continuar a fazer cumprir o cessar-fogo e a responder a qualquer violação por parte do Hezbollah - pequena ou grave", publicou na rede social X.

O acordo de cessar-fogo foi mediado por França e Estados Unidos. A trégua também estabelece que o exército israelense deve se retirar do sul do Líbano em um prazo de dois meses. Por sua vez, o movimento xiita deve recuar suas posições para norte do rio Litani, a cerca de 30 km da fronteira entre Israel e Líbano.