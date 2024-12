Líbano denuncia 'violação flagrante' de cessar-fogo; Israel nega acusação

Pelo menos duas pessoas foram mortas na segunda-feira (2) em ataques israelenses durante o cessar-fogo no sul do Líbano, informaram autoridades libanesas.

O que aconteceu

"Violação flagrante" do acordo, diz presidente do Parlamento libanês. Nabih Berri, aliado do movimento pró-Irã, fez apelo ao comitê encarregado de supervisionar a trégua para que "comece urgentemente sua ação e obrigue Israel a pôr fim às suas violações e a se retirar".

Mortes aconteceram em dois ataques diferentes. Uma pessoa civil morreu em ataque aéreo em Marjayoun e outra, um militar em serviço, foi atingido por um ataque a drone em Nabatieh.