Lei marcial ameaça shows de k-pop e festivais de dorama na Coreia do Sul

O presidente sul-coreano tem lidado com um impasse político quase permanente com a oposição, que conta com maioria no Parlamento. Yoon citou uma moção apresentada nesta semana pelo oposicionista Partido Democrático, que controla a assembleia, para destituir alguns dos principais promotores do país e sua rejeição de uma proposta orçamentária do governo.

O presidente da Assembleia Nacional, Woo Won-shik, disse que faria uma sessão de urgência na noite desta terça-feira para debater o anúncio do presidente. Mas o Parlamento foi fechado e todos os acessos a ele foram bloqueados, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Na Coreia do Sul, a lei marcial foi usada várias vezes nos anos 1960. A medida, à época, era adotada após golpes militares e protestos generalizados. Esta é a primeira vez desde a redemocratização do país — no final dos anos 1980 — que um estado de lei marcial é imposto.

* Com informações da Deutsche Welle.