Vice das Filipinas ameaça presidente de morte e vira alvo de impeachment

Solicitação de impeachment será analisada pelo Congresso. O processo pode demorar meses para ser concluído em razão do recesso de fim de ano local, iniciado em 20 de dezembro até 12 de janeiro. A Casa é liderada por aliados do Ferdinand e do próprio presidente da Câmara, Martin Romualdez, que é primo do atual mandatário e também tem conflitos com Duterte.

Câmara filipina investiga Duterte um suposto uso indevido de US$ 10,3 milhões (cerca de R$ 62,4 milhões). Os valores seriam de fundos confidenciais e de inteligência enviados aos gabinetes da vice-presidente e também quando Duterte era secretária da educação. Ela nega envolvimento no caso.

Duterte e Ferdinand já foram parceiros políticos. A dupla ganhou um mandato esmagador para liderar os dois principais cargos do país em 2022. A aliança ruiu este ano por diferenças políticas.

Vice disse ter contratado um assassino de aluguel

Os alvos do assassino seriam o presidente, sua esposa e o presidente da Câmara. Em entrevista coletiva em 23 de novembro, Duterte disse que os assassinatos ocorreriam se ela fosse morta, ressaltando que a afirmação não era uma piada.

Depois da repercussão, a vice-presidente acrescentou dizendo que a fala não era uma ameaça. Ela falou que a declaração foi uma expressão de como estava preocupada com a própria segurança.