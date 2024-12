Israel volta a atacar o Líbano, mas diz que mantém cessar-fogo; 9 morrem

Israel afirma que o ataque lançado mais cedo pelo grupo libanês viola o acordo de cessar-fogo. "O Estado de Israel exige que as autoridades do Líbano cumpram suas responsabilidades e impeçam a atividade hostil do Hezbollah de dentro do território libanês", diz um trecho do texto.

Apesar dos ataques, as Forças de Defesa israelenses dizem que Israel continua defendendo o acordo entre as partes. "As Forças de Defesa estão preparadas para continuar operando onde for necessário e continuarão operando para defender civis israelenses", finaliza o comunicado.

Hezbollah reivindica ataque

Mais cedo, o Hezbollah reivindicou a responsabilidade pelo primeiro ataque a Israel desde o início da trégua. Eles acusaram o exército israelense de violar o cessar-fogo de 27 de novembro.

Hezbollah disparou projéteis contra as colinas ocupadas de Kfarchouba. O território foi tomado por Israel, mas é reivindicado pelo Líbano.

No Telegram, o grupo classificou o ataque a uma instalação militar israelense como uma "resposta defensiva de alerta inicial". Segundo o comunicado, o ataque foi realizado após "repetidas violações" do cessar-fogo por parte de Israel. Pelo menos duas pessoas foram mortas hoje em ataques israelenses no sul do Líbano, informaram autoridades libanesas.