Presidente por trás da lei marcial na Coreia foi 'promotor anticorrupção'

Ele ficou famoso por liderar casos de combate à corrupção. Em 2013, Yoon comandou uma investigação sobre o envolvimento do Serviço de Inteligência Nacional nas eleições presidenciais. O líder da agência, Won Sei-Hoon, foi levado a julgamento e condenado por manipulação da opinião pública. O serviço reconheceu os crimes em 2017.

Yoon também investigou a influência indevida de figuras polêmicas sobre a presidente Park Geun-Hye. A presidente acabou sofrendo impeachment em 2016 após indícios de que Choi Soon-Sil, figura mística conhecida como uma "Rasputin coreana", e o vice-presidente da Samsung, Lee Jae-Yong, tinham acesso até mesmo a informações confidenciais da presidência.

Centenas de autoridades foram processadas por Yoon. Durante sua passagem pela Promotoria Central do Distrito de Seul, Yoon fez acusações formais contra dois ex-presidentes, três diretores de inteligência, um ex-ministro do Judiciário e mais de 100 ex-autoridades do governo e executivos de grandes empresas.

Escândalo e tensões crescentes no governo

Yoon também foi acusado corrupção. No início de novembro, ele negou ter tido influência indevida na escolha do candidato que representaria o Partido do Poder Popular (PPP, o partido do governo conservador) nas eleições parlamentares de 2022 a pedido do fundador de uma empresa de pesquisas eleitorais, Myung Tae-Kyun.

Conversa gravada entre presidente e Myung confirmou escândalo. É possível ouvir o presidente coreano admitindo a Myung que pediu a um comitê do PPP para escolher Kim Young-Sun como candidato em um áudio que se tornou público. Segundo o Partido Democrático, de oposição, Yoon fazia favores políticos a Myung em troca de pesquisas gratuitas de opinião, que poderiam favorecê-lo, segundo a Reuters.