Governo Lula ordena que Embaixada do Brasil em Damasco seja evacuada

O Palácio do Planalto ordenou que a embaixada brasileira em Damasco, capital da Síria, seja evacuada. Hoje os funcionários foram informados que devem deixar o local e o processo já está em andamento.

O que aconteceu

Medida do Itamaraty visa proteger o corpo diplomático. No sábado (7), rebeldes chegaram até Damasco e tomaram o poder do presidente Bashar Al-Assad, que governava o país desde 2000, após a morte de seu pai, Hafez al-Assad.

Funcionários da embaixada serão levados em comboio até o Líbano. Existe a possibilidade de que um funcionário local permaneça na embaixada, mas os detalhes continuam sendo definidos. O embaixador André Luiz Azevedo dos Santos está entre os que devem evacuar a embaixada hoje.