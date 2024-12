Chamado de terrorista por EUA e UE: quem é o líder rebelde que derrubou Assad

Talvez ciente do medo e do ódio que seu grupo provocou, Jolani assegurou aos moradores de Aleppo, onde vive uma minoria cristã considerável, que não sofreriam nenhum dano sob seu novo regime.

Em Damasco, o líder do HTS pediu aos insurgentes para não se aproximarem das instituições públicas, que, segundo ele, continuam sob controle do primeiro-ministro sírio até a uma "passagem oficial" do poder.

Ele também pediu a seus combatentes que preservassem a segurança nas áreas que haviam ocupado.

"Acho que, em primeiro lugar, trata-se apenas de boa política", disse o especialista Aron Lund, do think tank Century International. "Quanto menos pânico local e internacional houver e quanto mais Jolani parecer um ator responsável em vez de um extremista jihadista tóxico, mais fácil será seu trabalho. Isso é totalmente sincero? Com certeza não", disse ele. "Mas é a coisa mais inteligente a se dizer e fazer neste momento."

Origens e conversão ao jihadismo

Jolani nasceu em 1982 em Ryad, na Arábia Saudita, dentro de uma família abastada. Em 1989 a família retornou à Síria, e Jolani foi criado em Mazzeh, um bairro nobre de Damasco.