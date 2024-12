Coreia do Sul: Yoon tentou esvaziar parlamento em votação da lei marcial

Segundo o comandante, ele pediu que os parlamentares fossem retirados do local. "O presidente me ligou diretamente em um telefone secreto. Ele disse: 'Parece que o quórum ainda não foi atingido. Arrombe a porta rapidamente e tire as pessoas que estão lá dentro"', contou em depoimento.

O militar afirmou que não executou a ordem. Ele relata ter considerado disparar bombas de festim ou cortar a eletricidade, mas não colocou em ação, temendo que as pessoas pudessem ''se machucar ou até morrer''.

Pouco tempo depois, o presidente teria ligado para confirmar que as instruções foram cumpridas. O comandante, no então, não atendeu as ligações recebidas.

Os deputados opositores, majoritários na Câmara, conseguiram votar contra o decreto. Eles forçaram Yoon a revogar a ordem na madrugada de quarta-feira (4), em uma noite de drama e manifestações de rua no importante país asiático.

Onde tudo começou

Presidente da Coreia do Sul decretou a lei marcial no dia 3 de novembro e recuou horas depois. Yoon Suk Yeol justificou que a decisão era necessária para proteger o país de "forças comunistas" em meio a constantes disputas com o parlamento, controlado pela oposição. A medida surpreendente ocorreu no momento em que o Partido do Poder Popular de Yoon e o Partido Democrático, principal legenda de oposição, travam uma queda de braço em relação ao projeto de lei orçamentária do próximo ano.