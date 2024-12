Parte de meteorito indica que Marte já foi habitável, diz estudo

A análise focou em um grão de zircão dentro do meteorito. A pesquisa indica que a água estava presente apenas 100 milhões de anos após a formação do planeta, sugerindo potencial para sustentar vida.

Jack Gillespie, da Universidade de Lausanne, na Suíça, afirma que os dados fornecem novas evidências sobre a evolução planetária de Marte. "Eles indicam a presença de água na crosta de Marte em um momento comparável à evidência mais antiga de água na superfície da Terra, cerca de 4,4 bilhões de anos atrás", explica à CNN Internacional.

Sistemas hidrotermais, onde a água é aquecida naturalmente, foram encontrados na subsuperfície do zircão. Isso está alinhado com teorias sobre a quantidade de água e atividade vulcânica no passado de Marte.

Os primeiros ambientes habitáveis teriam sido protegidos por um campo magnético forte, segundo o estudo. Atualmente, Marte não possui esse campo magnético protetor, o que ainda intriga os cientistas sobre sua perda ao longo do tempo.