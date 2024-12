Caderno de Mangione cita assassinato: 'O que você faz? Elimina o CEO'

Agentes encontraram também com o suspeito uma nota manuscrita em que ele assume a responsabilidade pela morte do CEO. A nota citava a existência do caderno.

Luigi Mangione teve a fiança negada. Ele foi preso em Altoona, Pensilvânia, e está resistindo à extradição para Nova York, de acordo com o New York Times.

As impressões digitais do acusado foram encontradas em uma garrafa de água e em uma barra de cereal encontradas na cena do crime. Segundo o jornal norte-americano, também foram encontradas impressões digitais em evidências balísticas no local.

Relembre o crime

Brian Thompson, CEO assassinado da UnitedHealth Group Imagem: Divulgação/UnitedHealth Group

No dia 4 de dezembro, Brian Thompson, 50, estava em frente ao Hilton, em Nova York, quando foi alvo de tiros. Ele faria uma apresentação em uma conferência de investidores, mas foi atingido pouco antes das 7h (9h, no horário de Brasília).