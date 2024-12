Polícia prende suspeito de assassinar CEO nos EUA

A polícia dos EUA prendeu, na Pensilvânia, um homem de 26 anos com uma arma semelhante à usada pelo assassino do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson.

O que aconteceu

Suspeito está sendo interrogado. Luigi Mangione foi preso hoje (9) na região de Altoona, Pensilvânia, a 375 quilômetros de distância de Nova York, em uma unidade da lanchonete McDonald's.

Prisão ocorreu por apresentação de documento falso. Embora tenha sido denunciado por semelhança com as fotos divulgadas pela polícia de Nova York, o suspeito foi preso por apresentar um documento falso de Nova Jersey. Por enquanto, não está sendo acusado de envolvimento com o tiroteio.