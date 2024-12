Americano na Síria é libertado por rebeldes: 'Quebraram cela com martelo'

Um americano que estava desaparecido na Síria há seis meses foi entregue ao Exército dos Estados Unidos e levado de avião para a Jordânia.

O que aconteceu

Travis Timmerman, 29 anos, foi detido em junho após entrar no país sem permissão. Ele participava de uma peregrinação cristã em uma montanha ao longo da cidade de Zahle, no leste do Líbano.

Ele é um dos milhares de presos libertados pelos rebeldes após a queda do governo de Bashar al-Assad. Ele saiu da prisão na manhã de segunda (9) junto com um jovem sírio e mais 70 prisioneiros. "Entraram na prisão e derrubaram a porta da cela com um martelo".