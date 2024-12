Terremoto de 7,3 graus atinge Vanuatu; há pelo menos seis mortos, diz ONU

Número de vítimas deve subir, já que terremoto desativou a maior parte das redes de telefonia móvel da ilha e a comunicação é precária. Pouco após o terremoto, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu um alerta devido à possibilidade de ondas de até um metro na costa de Vanuatu, mas o aviso foi cancelado pouco depois.

Austrália vai enviar ajuda. A ministra das Relações Exteriores do país, Penny Wong, afirmou que equipes de resgate e médicos serão enviados nesta quarta-feira (18) para a ilha, que fica a quase dois mil quilômetros da potência oceânica.

Os terremotos são comuns neste arquipélago de baixa altitude, com quase 320.000 habitantes. O país está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica.

Prédio fica danificado após terremoto em Port Vila, em Vanuatu Imagem: Xinhua

Vanuatu é um dos países mais expostos a desastres naturais como terremotos, tempestades, inundações ou tsunamis, segundo o relatório 'World Risk Report'. O país falou sobre a sua vulnerabilidade em um apelo à ONU no começo do mês.