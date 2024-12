Atingido por ciclones, país faz apelo ambiental à ONU: 'Ameaça à nossa existência'

Regenvanu disse que havia uma necessidade urgente de uma resposta à mudança climática que tivesse como base o direito internacional e não a política.

"Esperamos que o tribunal reconheça que a conduta que já causou danos imensos ao meu povo e a tantos outros é ilegal, que deve cessar e que suas consequências devem ser reparadas", disse ele.

As audiências começam uma semana depois que as nações em desenvolvimento condenaram como lamentavelmente inadequado o resultado da cúpula COP29, onde os países mais ricos concordaram em fornecer 300 bilhões de dólares em financiamento climático anual até 2035 para ajudar as nações mais pobres a lidar com as mudanças climáticas.

Embora os pareceres consultivos da Corte Internacional de Justiça ou da Corte Mundial não sejam vinculantes, eles são jurídica e politicamente significativos. Os especialistas dizem que o eventual parecer da Corte sobre as mudanças climáticas provavelmente será citado em processos judiciais relacionados às mudanças climáticas em tribunais da Europa, da América Latina e de outros países.

A jovem ativista climática das Ilhas Salomão, Cynthia Houniuhi, disse aos juízes que o futuro dos jovens dos pequenos Estados insulares é incerto e atualmente determinado por um punhado de países emissores de gases de efeito estufa que causaram a mudança climática.

"Como juízes da Corte Mundial, vocês têm o poder... de nos ajudar a corrigir o curso e renovar a esperança na capacidade da humanidade de enfrentar o maior desafio de nosso tempo", disse ela, acrescentando que o painel de 15 juízes poderia fazer isso aplicando o direito internacional à conduta que causa a mudança climática.