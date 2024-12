Aluna de 15 anos é autora de ataque em escola cristã nos EUA, diz polícia

Polícia afirmou que, até o momento, a investigação indica que apenas a adolescente estava envolvida na ação, sem ajuda de terceiros. A arma usada no crime foi uma pistola. Ainda não se sabe qual a motivação do crime, nem se os mortos seriam os alvos da atiradora.

Casa da atiradora foi revistada na noite de hoje e investigadores conversaram com os familiares dela. O pai da adolescente está entre os ouvidos e colabora com a polícia. As autoridades tentam determinar se o genitor sabia algo sobre o crime e tentam descobrir como a adolescente conseguiu a arma. "Ele [pai] perdeu alguém também. Então, não vamos apressar as informações, vamos levar nosso tempo e certamente fazer nossas diligências", disse Barnes.

Shon Barnes, chefe da polícia de Madison, em coletiva de imprensa Imagem: Reprodução/YouTube/AP

Autoridades solicitaram que a população não faça vigília na escola. Barnes ressaltou que a área ainda é um local de crime que está sendo monitorado pela polícia, acrescentando que ninguém está autorizado a entrar ou permanecer na propriedade.

Dois dos feridos estão em estado grave e correm risco de morte, conforme a corporação. Outros quatro feridos — sendo um professor e três estudantes — não correm risco de vida e dois deles já receberam alta médica.

O caso

Além das duas vítimas, a atiradora também morreu. As duas pessoas mortas eram um professor e um estudante, que não foram identificados. Em nota, a corporação afirmou estar investigando o ataque. Anteriormente, o número divulgado pelas autoridades era de cinco mortos, mas a polícia corrigiu a informação.