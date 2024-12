Benjamin Netanyahu passará por cirurgia para retirar próstata neste domingo

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fará uma cirurgia neste domingo (29) para retirar a próstata, informou seu gabinete.

O que aconteceu

Netanyahu foi diagnosticado com infecção urinária. O problema foi identificado na última quarta-feira (26) após exame no Hospital Hadassah e tratado com antibióticos, segundo declaração publicada pelo jornal israelense The Jerusalem Post.

Infecção foi resultado de um aumento benigno da próstata. A glândula aumenta quase que inevitavelmente a partir dos 50 anos de idade —o primeiro-ministro tem 75— e afeta o trato urinário inferior, dificultando a saída de urina. Por isso ele será submetido à cirurgia de remoção de próstata.