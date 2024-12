Além do Cazaquistão: relembre aviões de passageiros derrubados por mísseis

Irã, no entanto, acredita que americanos derrubaram avião de propósito. O governo criticou a atuação dos americanos como uma violação da lei internacional e os processou na Corte Internacional, em que o governo dos EUA concordou em pagar 61 milhões de dólares em indenizações. Como parte do acordo, os EUA não admitiram culpa pelo episódio.

Avião com 298 pessoas foi derrubado por milícia pró-Rússia em 2014

1.ago.2014 - Especialistas internacionais no local em que o voo MH17 da Malaysia Airlines caiu no leste Ucrânia após ser atingido por um míssil. 298 pessoas morreram, em sua maioria holandeses e australianos. Imagem: Sergei Karpukhin/Reuters

Derrubada de avião é a mais mortal na história. Todos os 298 presentes morreram, incluindo 80 menores de idade. A maioria dos passageiros era holandês, enquanto toda a tripulação de bordo era composta de malaios.

Aeronave da Malaysia Airlines foi abatida no espaço aéreo ucraniano. Os passageiros haviam partido de Amsterdã, na Holanda, e iam a Kuala Lumpur, capital da Malásia, quando foram atingidos por um míssil aéreo de médio alcance.

Míssil foi disparado de área separatista pró-Rússia dentro do território ucraniano. O governo russo sempre negou participação na derrubada do avião, mas um tribunal holandês considerou que a Rússia tinha controle sobre as tropas separatistas na Ucrânia. Dois russos e um ucraniano, responsáveis pelo disparo do míssil, foram presos e condenados à prisão perpétua.