Veículo atropela multidão, mata 10 e fere 30 pessoas nos EUA

Pânico

"Tudo o que vi foi um veículo atropelando todo mundo no lado esquerdo da calçada da Bourbon [Street]". A testemunha foi Kevin Garcia, 22, que afirmou à CNN também ter ouvido tiros.

Após o atropelamento, houve pânico. "Todo mundo começou a gritar, berrar e correr para os fundos, e então basicamente entramos em confinamento por um tempo e depois tudo se acalmou, mas eles não nos deixaram sair", afirmou Whit Davis, 22, que saia de uma casa noturna quando testemunhou o incidente.

Vi alguns corpos que eles nem conseguiram cobrir e toneladas de pessoas recebendo primeiros socorros.

Whit Davis, testemunha

A NOLA Ready pediu que ninguém se aproxime do local. "Houve um incidente com muitas vítimas na Canal e Bourbon Street. Afaste-se da área", disse a agência em um post no X.

O incidente no popular French Quarter ocorreu poucas horas antes da cidade sediar o The Sugar Bowl. O jogo anual de futebol americana disputado entre a Universidade da Geórgia e a de Notre Dame.