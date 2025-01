Congresso certifica vitória de Trump quatro anos após ataque ao Capitólio

Trump não estava presente e foi representado pelo seu vice, JD Vance, que esteve na primeira fileira da Câmara. Durante o anúncio dos resultados em estados que foram favoráveis a Harris, os democratas fizeram uma salva de palmas — em respeito a campanha da democrata. Os republicanos, por sua vez, reagiam animosamente com gritos e vibrações os resultados favoráveis durante a formalização.

Durante a cerimônia, parlamentares tiraram os certificados lacrados de cada estado, com o registro dos votos, de uma caixa de mogno. A contagem é feita em voz alta, estado por estado. Harris ficou responsável, também, por entregar os documentos para os parlamentares contadores. A democrata entrou e saiu discretamente da Câmara, e seguiu, de maneira protocolar, o que era de sua responsabilidade.

"Este anúncio pela presidente do Senado é uma declaração suficiente para certificar as pessoas eleitas. Cada um para o período que começa no dia 20 de janeiro. Ele deve ser registrado junto com a lista dos votos nos diários do Senado e da Câmara", concluiu Harris.

A certificação foi a última etapa antes da posse. Trump e seu vice, JD Vance, serão empossados em 20 de janeiro.

Segurança foi reforçada ao redor do Capitólio. A imprensa local relatou que a polícia instalou barricadas, cercas e determinou o fechamento de várias estradas, diferente do que ocorreu em 2021. Também há a presença ostensiva de policiais, que exigem ver a identidade de todos que circulam na área restrita.