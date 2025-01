4 anos depois, ataque ao Capitólio vive 'apagamento' e vira alerta global

Hoje, ele volta ao poder numa posição ainda mais predominante e será confirmado nesta segunda-feira pelo Congresso americano. Trump, agora, promete "agir muito rapidamente" para perdoar os autores dos ataques de 6 de janeiro.

Para diplomatas estrangeiros na capital americana ouvidos pelo UOL, o esforço de apagamento do que ocorreu naquele dia deve servir como um alerta ao mundo da operação da extrema direita. "O mundo acompanha com preocupação o que ocorre na democracia que se apresenta como modelo a todos", afirmou um embaixador de um país europeu, na condição de anonimato.

"Se aquelas cenas não são suficientes, o que será?", questionou outro diplomata.

Desde 2021, mais de 1.580 réus foram acusados e cerca de 1.270 foram condenados em uma investigação extensa que resultou em mais de 660 sentenças de prisão. Esses julgamentos resultaram em sentenças de até 22 anos de cadeia, como no caso do ex-presidente dos Proud Boys, Enrique Tarro.

Cerca de 200 dos réus foram acusados de porte de arma e 153 foram acusados de destruição de propriedade do governo.

"Nos últimos quatro anos, nossos promotores, agentes do FBI, investigadores e analistas conduziram uma das investigações mais complexas e com maior uso de recursos da história do Departamento de Justiça", disse o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, em um comunicado na segunda-feira.