Como atua Fundação Hind Rajab, que pede prisão de militares de Israel

Em dezembro, a fundação iniciou ações legais na Argentina e Chile contra Saar Hirshoren, membro 749º Batalhão de Engenharia de Combate de Israel. Ele, que seria um dos comandantes do exército israelense, conforme a instituição, teria passado pelos dois países. Não houve até agora, segundo a entidade, nenhuma movimentação por parte da justiça dos dois países.

A resposta da Justiça brasileira, de ter pedido à Polícia Federal a instauração com urgência de um inquérito, é "um desenvolvimento legal histórico", segundo a fundação. "Este caso marca a primeira instância de um estado signatário do Estatuto de Roma aplicando diretamente suas disposições sem depender do Tribunal Penal Internacional (TPI)", afirma em texto. Não há nenhuma publicação em site ou redes sociais em que se anuncia uma decisão parecida tomada por outro país.

Estatuto de Roma é o tratado internacional que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional (TPI). Pelo menos 123 estados ratificaram ou aderiram ao Estatuto em outubro de 2022. Na reunião foram definidos os princípios fundamentais, jurisdição, composição e funções do TPI. As primeiras bases do que hoje é o estatuto foram estabelecidas em julho de 1994 pela Comissão de Direito Internacional. Mas foi somente no ano seguinte que as primeiras negociações começaram na Organização das Nações Unidas (ONU).

Como a fundação atua?

A Fundação Hind Rajab "mapeia" pontos destruídos da Faixa de Gaza com a passagem de militares israelenses. Muitos jornalistas e ativistas independentes publicam em redes sociais onde estão, e até postam os "resultados" das incursões. São analisados vídeos e fotos, além de publicações em quaisquer meios digitais.

Dados são comparados com notícias de portais jornalísticos que apontam destruição ou ataques em Gaza. As informações são cruzadas, repassadas a advogados locais ligados à fundação, e encaminhadas aos respectivos Tribunais de Justiça.