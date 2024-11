Esse movimento visa a efeitos de curto, médio e longo prazos. O objetivo mais imediato do governo ao tentar isolar o bolsonarismo é conseguir uma melhor posição para articular com o Congresso. Isso passa por negociar emendas e mostrar benefícios que os deputados e senadores obteriam em caso de se aliarem ao Palácio do Planalto.

A organização brasileira de direitos humanos Conectas encaminhou pedidos de investigação às Nações Unidas (ONU) sobre operação da Polícia Militar do governo de São Paulo que resultou no assassinato de Ryan da Silva Andrade Santos , uma criança de 4 anos, e de Gregory Ribeiro Vasconcelos, adolescente de 17 anos.

Tanto Fernandes quanto Câmara são "kids pretos", como se autointitulam os oficiais que se formaram no curso de Forças Especiais, o mais difícil e prestigioso do Exército.

Em mensagem ao coronel Marcelo Câmara transcrita pela PF, o general Fernandes diz ter se reunido com Walter Delgatti Neto e o general Vergara, que à época chefiava a Comunicação do MD.

A busca da ajuda do hacker, dentro da cronologia do golpe, reforça a participação direta de Jair Bolsonaro e de seus auxiliares mais próximos na tentativa de desacreditar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral.

Único general preso fora de um quartel, Mario Fernandes confirma em suas mensagens de áudio que o chamado "hacker de Araraquara" manteve contato com militares de alta patente do MD (Ministério da Defesa) para ajudar a desacreditar as urnas eletrônicas.