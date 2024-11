'Kids pretos' pediram código malicioso contra urnas ao hacker de Araraquara

12/novembro/2022 - A Reunião na Residência do General Braga Netto

Participantes Identificados:

- General Walter Braga Netto

- Tenente-Coronel Mauro Cid

- Major Rafael Martins de Oliveira

- Tenente-Coronel Ferreira Lima



Objetivo:

- Discussão preliminar de estratégias para ações clandestinas denominadas "Copa 2022".

- Análise do uso de recursos logísticos e humanos, com enfoque em técnicas militares e operações clandestinas.



Resultado:

- Decisão de avançar no planejamento de ações clandestinas.

- Deliberação sobre a necessidade de financiamento, anonimização e logística para as operações.



14/novembro/2022 - Preparação Pós-Reunião

Ação de Rafael Martins de Oliveira:

- Questiona Mauro Cid sobre atualizações do plano discutido na reunião.

- Compromete-se a elaborar uma estimativa de custos para hospedagem, alimentação e materiais.



Estimativa Inicial de Custos:

- Rafael sugere um orçamento em torno de R$ 100 mil.

- Diálogo entre os dois militares menciona "recurso zero", indicando dificuldades financeiras para as operações.



Preparação de Documento:

- Rafael Martins de Oliveira inicia a elaboração de um documento que consolidaria as necessidades logísticas, denominado "Copa 2022".

15/novembro/2022 - Documento "Copa 2022"

Envio do Documento:

- Rafael Martins envia a Mauro Cid o arquivo protegido por senha intitulado "Copa 2022".

- O conteúdo é transferido pelo aplicativo WhatsApp devido a falhas no sistema UNA do Exército.



Conteúdo Identificado:

- Necessidades Logísticas:

- Hospedagem, alimentação e transporte de pessoas.

- Aquisição de materiais operacionais.



Estimativa de Gastos:

- Valores aproximados para viabilizar ações clandestinas.



Organização da Operação:

- Detalhamento de codinomes, anonimização e técnicas militares.

- Convocação de militares adicionais do Rio de Janeiro.



Cuidado com a Segurança:

- Rafael alerta Mauro Cid para apagar o arquivo após sua visualização, indicando a natureza sensível do conteúdo.



18/novembro/2022: Braga Netto diz, na porta do Alvorada, para bolsonaristas não perderem a fé

6/dezembro/2022 - General Mario Fernandes imprime "Punhal Verde e Amarelo" com na impressora do Palácio do Planalto