Chuvas deixam pelo menos 29 mortos no RS Miguel Noronha/Estadão Conteúdo Negar a mudança climática é tripudiar sobre os mortos das chuvas no RS Rodrigo Barradas A tragédia causada pelas chuvas no RS é estarrecedora. As perdas -de vida, de moradia, de infraestrutura- ainda não podem ser contabilizadas com precisa e devem aumentar nos próximos dias. Enquanto redijo esta newsletter, já são 29 os mortos. Quando ainda eram dez, Leonardo Sakamoto escreveu a coluna que destaco. É sombria como deve ser. E chama a atenção para o óbvio, como, espantosamente, ainda é preciso chamar. "Essa sequência de eventos extremos, comprimindo no período de dois anos o que ocorreria ao longo de décadas, serve como alerta da irresponsabilidade e estupidez de quem ainda brada que mudança do clima é um discurso ideológico", diz. A leitura provavelmente não trará ânimo para você, mas é necessária. Leonardo Sakamoto: Negar a mudança climática é tripudiar sobre os mortos das chuvas no RS