Parlamentares de Brasil e EUA farão carta de compromisso pela democracia

Parlamentares brasileiros e americanos decidiram articular uma carta conjunta de compromisso de defesa da democracia. A decisão foi tomada depois de um encontro nesta quinta-feira (2) entre uma delegação do Congresso Nacional com o deputado americano Jamie Raskin, membro da CPI do Capitólio.

A viagem é liderada pela senadora Eliziane Gama (PSD), relatora da CPI que examina o caso dos ataques golpistas em Brasília, além do senador Humberto Costa (PT) e dos deputados Pastor Henrique Vieira (PSOL), Rogério Correia (PT), Jandira Feghali (PCdoB) e Rafael Brito (MDB-AL). Também fará parte da delegação o diretor-executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sottili. O Washington Brazil Office também apoia a missão.

No encontro, os dois grupos trocaram informações sobre as respectivas CPIs e sobre a existência de um risco real para as democracias.