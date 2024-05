As chuvas vieram, inclementes, mais uma vez. E voltarão a vir. Os governos correram para ajudar as vítimas e falaram em planos para evitar a repetição das tragédias ou pelo menos reduzi-las. De novo. Parece que desde sempre. Josias de Souza se concentra na gestão atual do governo federal. "Integrante do séquito que acompanhou Lula na visita ao drama gaúcho, Marina Silva propôs a adoção de um plano que permita ao Estado evoluir do problema para a solução nos municípios mais suscetíveis a desabamentos, enchentes e secas. Há mais de um ano, quando o clima roncou no litoral paulista, a ministra disse basicamente a mesma coisa", lembra. Tales Faria, no UOL News, aponta que o descalabro fiscal do Rio Grande do Sul contribuiu para a falta de medidas de prevenção: "É um dos estados mais endividados, com um setor público considerado como um dos mais deficitários do país. As causas do desequilíbrio financeiro são antigas, e não são só desse governo. A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul mostra que a situação é impossível de administrar". Josias de Souza : País não resolve drama do clima, apenas sobrevive a ele. Ou morre

