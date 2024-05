Bônus a professores desvaloriza ensino e transforma educação em mercadoria

O governo de São Paulo resolveu premiar professores com bônus em dinheiro de acordo com o desempenho de seus alunos. O bônus levará em consideração a frequência dos estudantes e as metas estipuladas pelo Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

Sob o governo Tarcísio, a educação tem sofrido diversos ataques, tanto no tratamento dado ao material pedagógico como no trato com os professores. Certamente, diante de salários baixos e defasados, uma bonificação é sempre bem-vinda. Mas a questão que se coloca é: qual o prejuízo e impacto de uma política como essa para o ensino público?

O mais perverso disso é perceber como o governo vende a ideia de "benefício" para educadores e transforma a educação numa mercadoria, igualando o trabalho pedagógico a um plano de metas empresarial.