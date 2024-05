País não resolve drama do clima, apenas sobrevive a ele. Ou morre

A exemplo do clima, o Brasil é um país marcado por extremos. Ou é cheio de problemas ou cheio de soluções. Como a extremidade da problemática raramente encontra a beirada da solucionática, o país nunca resolve a encrenca da emergência climática apenas sobrevive a ela. Ou morre, como acontece novamente nas inundações do Rio Grande do Sul.

Integrante do séquito que acompanhou Lula na visita ao drama gaúcho, Marina Silva propôs a adoção de um plano que permita ao Estado evoluir do problema para a solução nos municípios mais suscetíveis a desabamentos, enchentes e secas. As cidades foram mapeadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden. Hoje, o órgão monitora 1.038 minicípios. Há mais de um ano, quando o clima roncou no litoral paulista, a ministra disse basicamente a mesma coisa em entrevista ao UOL News.

O governo Lula discute o tema desde a fase da transição. Depois da posse, inaugurou-se um debate interministerial sobre um plano nacional de adaptação climática. Decorrido quase um ano e meio, a coisa ainda não foi à vitrine. Pior: muitas autoridades nem sabe que existe.