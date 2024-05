Governador do RS, Eduardo Leite, em entrevista coletiva Reprodução do Youtube / Governo do RS - 17.05.24 Adiar eleições no RS premiaria os maus prefeitos, diz Tales Faria Rodrigo Barradas Em entrevista a "O Globo", Eduardo Leite levantou problemas para a realização de eleições municipais este ano. Para explicar seu raciocínio, o governador do RS não usa o argumento da eventual impossibilidade técnica de realizar a votação. Em vez disso, diz que trocas de governo e o próprio debate eleitoral podem atrapalhar a reconstrução do estado. É verdade, mas Tales Faria não acha a justificativa suficiente. Por dois motivos. O primeiro: "Será um atentado à democracia se as eleições forem adiadas simplesmente para não se trocar os gestores municipais em meio à reconstrução das cidades". O segundo é uma consequência desse: "Seria concedido um prêmio àqueles prefeitos que não cuidaram de tomar medidas preventivas em sua cidade contra desastres climáticos". Difícil discordar. Tales Faria: Adiar eleições, como sugere Eduardo Leite, seria prêmio aos maus prefeitos