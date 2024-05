Com Netanyahu, Hamas e Putin, Tribunal em Haia vive hora da verdade

Se a corte acatar o pedido do procurador, ela irá emitir um mandado de prisão internacional contra Benjamin Netanyahu. Israel não reconhece a jurisdição da corte. Mas a Autoridade Palestina sim e, como os crimes ocorrem contra palestinos, Khan julgou que tinha o mandato para realizar as investigações. Assim, se o premier realizar uma visita qualquer um dos 124 países do pacto, ele poderia ser preso e entregue para Haia.

Os governos que fazem parte da corte têm a obrigação de entregar alguém que seja alvo de um mandado internacional de prisão, caso pisem em seu solo.

Desde que foi alvo de um mandado de prisão pelo mesmo procurador, Vladimir Putin apenas viaja para fora da Rússia quando tem garantias de que o país que o receberá não está entre os 124 estados da corte. No ano passado, ele evitou se deslocar para a África do Sul e ainda existem dúvidas sobre sua ida ao Brasil, para a cúpula do G20.

Há ainda outro problema: mesmo se ele estiver indo a um país que não reconhece a corte e, no meio do caminho, ocorrer algum problema técnico com sua aeronave, o pouso forçado pode ocorrer num país parte do Tribunal.

Ironicamente, as reações em relação à ordem de prisão de Putin e a ameaça que paira sobre Netanyahu são diferentes. Quando o Khan fez o anúncio sobre o russo, americanos e europeus se apressaram em apontar que aquela era uma prova que Putin era um criminoso e que a impunidade não poderia prevalecer. Olaf Scholz, na Alemanha, chegou a declarar que a medida mostrava que "ninguém está acima da lei". Imediatamente, líderes das principais democracias tinham seus comentários prontos para dar apoio ao mandado de prisão.

Agora, o que impera é o silêncio de muitos, críticas de alguns ek, nos bastidores, uma pressão descomunal tenta emparedar o tribunal para que nada ocorra.