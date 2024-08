A tradicional propaganda eleitoral de rádio e TV começa nesta sexta. Em São Paulo, poderemos testar o poder dessa velha forma de comunicação política ante a influência das redes sociais, diz Josias de Souza. Continua o colunista: "O tira-teima será proporcionado principalmente pela disputa particular que Ricardo Nunes trava com Pablo Marçal pelos votos conservadores em geral e pela preferência do eleitorado bolsonarista em particular. Cavalgando uma megacoligacão de 12 partidos, Ricardo Nunes dispõe da maior fatia de exposição televisiva, com 6 minutos e 30 segundos diários. A bordo do nanico PRTB, um partido sem representação no Congresso, Pablo Marçal não dispõe de um mísero segundo na TV". Para a análise completa, é só clicar aqui. Josias de Souza: Campanha de SP testa o poderio da tevê diante das redes sociais PUBLICIDADE