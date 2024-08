Reinaldo: Marçal e 'anceio' do bolsonarismo; o colapaso da extrema-direita

A reconciliação do vereador Carlos Bolsonaro com o candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) simboliza uma derrota do bolsonarismo, afirmou o colunista Reinaldo Azevedo no Olha Aqui! desta quinta (29). Carlos Bolsonaro, que na semana passada havia ameaçado processar Marçal acusando-o de injúria e difamação, levantou bandeira branca.

Eu vejo isso como a Alcione cantando 'Minha Estranha Loucura': 'Te dar sempre razão e assumir o papel de culpada bandida. Ver você me humilhar e eu num canto qualquer dependente total do teu jeito de ser.' Hein, Carluxo? Cantou Alcione pro Pablo Marçal? E ele disse que a dupla, inclusive, anseia a mesma coisa com 'C'. O Carluxo falou, anseia com C. Alcione diz: 'É tentar descobrir que você tem sempre razão.' Agora o Carluxo está assim, ele está entregue ao Pablo Marçal.

Reinaldo destaca que o Bolsonarismo ficou com receio de Pablo Marçal e decidiu adotá-lo.