Análise: Todos nós temos nossos pulmões tatuados de fumaça das queimadas

No Brasil, a gente tem estudos, um desses publicados na Lancet, no ano passado, mostrando que o que você perde por essas queimas de floresta em anos de vida produtiva. No Brasil, dependendo da região, varia entre 0 até mais ou menos 5 anos de vida produtiva por 100 mil habitantes, mas dá pra estimar em torno de quase um bilhão de dólares por ano. Um bilhão de dólares por ano de prejuízo pra vida das pessoas, que se reflete economicamente, por causa das queimadas no Brasil.

Lógico que não é o preço dos custos diretos, é o preço dos custos devido a essa perda de produtividade. É lógico que é difícil você colocar, porque para você valorar isso tem que pegar o ano de vida e multiplicar pelo PIB médio por cá, o que significa que uma vida na Suíça vai valer mais do que uma vida em São Paulo, ou muito mais do que uma vida em Angola ou Moçambique. Então, por isso que esse cálculo você tem que ser colocado com cuidado.

Paula Saldiva, professor de Patologia da FMUSP.

