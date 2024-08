Moraes tira a estrela de xerife e acerta ao intimar o X de Musk

Como ensinava o falecido ministro do STF José Carlos Moreira Alves, também professor titular de Direito Romano da Universidade de São Paulo, "o vencido nunca fica convencido".

Não convencido do acerto das decisões de Moraes, Musk deveria usar dos recursos previstos em lei, a incluir o habeas corpus quando ocorrer indiciamento —ainda que indireto, pois ele vive fora do Brasil. É um recurso no Código de Processo Penal.

Musk, no entanto, prefere fazer-se de vítima pelas redes sociais. É a mesma estratégia do seu líder político Donald Trump, que lhe promete um cargo no governo, caso eleito, e do súcubo trumpista Jair Bolsonaro aqui no Brasil.

Pura malandragem de Musk

Malandramente, Musk fechou os seus escritórios no Brasil, mas continuou com a sua rede social disponibilizada e acessada no país.

Com isso, o bilionário continua a fazer tabula rasa e a se fingir de imune à decisão de Moraes que determinou a retirada do ar de perfis suspeitos. E não mais existe, no Brasil, o representante-procurador de Musk para receber intimações.