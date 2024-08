Campanha de SP testa o poderio da tevê diante das redes sociais

Marçal teve crescimento meteórico nas pesquisas, a ponto de ameaçar a presença de Nunes no segundo turno, graças ao vele-tudo das cenas recortadas que exibe para o grande número de seguidores que coleciona nas plataformas digitais.

Com a audiência anabilizada por um exército remunerado de milicianos digitais que propagam seus recortes pelas redes, Marçal teve os perfis bloqueados pela Justiça Eleitoral no último final de semana. Mas abriu perfis alternativos, recuperando milhões de seguidores em poucas horas.

Nunes assegura que a superexposição televisiva garantirá sua eleição. A história mostra que pode não ser verdade. Se fosse, Rodrigo Garcia estaria no Palácio dos Bandeirantes no lugar de Tarcísio de Freitas, pois dispunha, na eleiçao de 2022, de quase o dobro do tempo do atual governador. E não foi sequer para o segundo turno, no qual Tarcísio prevaleceu sobre Fernando Haddad.

Geraldo Alckmin acalentava a mesma ilusão na disputa presidencial de 2018. Dizia que a campanha só começa quando a propaganda eleitoral atrasa o início da novela. Desfrutava de cinco minutos e 30 segundo no horário eleitoral, contra 8 segundos de Bolsonaro.

Atrasando-se o relógio até 1989, chega-se ao fiasco de Ulysses Guimarães. Era um potentado eleitoral, com retaguarda partidária, biografia irretocável e tempo de sobra na televisão. Humilhado por Fernando Collor, não chegou ao segundo turno.

Guilherme Boulos, que divide o topo das preferências do eleitorado com Nunes e Marçal, no empate triplo detectado pelas pesquisas, dispõe da segunda maior janela televisiva de São Paulo, com 2 minutos e 22 segundos.