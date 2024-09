Foi difícil acompanhar o ritmo das notícias durante a semana? Por sorte, existe o podcast A Hora, com Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. Na edição desta semana, os jornalistas analisam as eleições em São Paulo (pós-cadeirada), as queimadas e seu efeito sobre o discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU (na terça), a sucessão futura de Eduardo Paes e mais. Além disso, a dupla se debruça sobre o tema das apostas e revela uma informação exclusiva: cerca de 28 milhões de brasileiros admitiram ao Ipec (antigo Ibope) já terem jogado online a dinheiro alguma vez na vida. É mais do que a população de Minas Gerais. Aqui vai o link para o vídeo no YouTube, mas você também pode ouvir o programa no seu tocador de áudio preferido. A Hora: Pablo Marçal x Datena, regulamentação das bets e 'Tigrinho', queimadas e mais PUBLICIDADE