Eleitor fez o que regras duras não conseguiram no debate: enquadrou Marçal

E pior do que isso. A rejeição de Marçal disparou. Em seis semanas, subiu 17 pontos, passando de 30% para 47%, superando a de todos os outros candidatos.

Depois de tomar um cadeirada do candidato José Luiz Datena (PSDB), Marçal entendeu o recado do eleitor e apresentou sua versão "paz e amor" no debate do SBT.

O candidato do PRTB disse que já tinha mostrado sua "pior" face e que agora comprovaria que pode governar São Paulo. Começou, inclusive, a chamar as pessoas para vídeos sobre propostas nas redes.

Ele chegou até a defender Nunes dizendo que "não era justo" ligar o prefeito a casos com o PCC, antigas acusações de agressão contra sua mulher, etc.

Em debates anteriores, Marçal usou esses episódios contra Nunes seguidas vezes de forma muito agressiva. No confronto Rede TV/UOL, os dois bateram boca aos gritos.

A campanha de Nunes nos bastidores chamava Marçal de "dissimulado".