Ao insultar vacina obrigatória, Nunes consuma o casamento com Bolsonaro

Questionado por Guilherme Boulos (PSOL) sobre essas declarações no debate do SBT, nesta sexta (20), Nunes reclamou que o deputado federal estava levando a discussão para a "baixaria", tratou apenas do passaporte vacinal sem falar do arrependimento sobre a obrigatoriedade e ainda disse que ele tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que é irônico, pois a Forbes só se referiu à cidade dessa forma na pandemia devido ao sucesso de ações como a obrigatoriedade e o passaporte.

Para se vender como bolsonarista desde pequeno, Nunes vem batendo em Marçal, mais identificado com esse campo. Travou um bate-boca com o ex-coach no debate da RedeTV/UOL e vem mirando ele em suas inserções de TV. Lembra à população que o partido de Marçal é comandando por pessoas com ligação ao PCC e que ele foi preso e condenado por furto qualificado ao participar de uma quadrilha de roubo de senhas de banco.

E após ter participado de um ato que pedia o impeachment de Alexandre de Moraes e a anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 2023, Nunes fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal em entrevista. Também disse que está agindo para "extirpar a extrema esquerda" de São Paulo e que não tem nada contra o voto impresso. Defendeu o "escola sem partido" e o ensino religioso em unidades públicas.

O Brasil já foi um caso exemplar de vacinação para o mundo, mas vem apresentando queda na taxa de imunização, o que disparou o alerta no Sistema Único de Saúde. Muito por conta da viralização do discurso negacionista, que é alimentado por declarações como essas de Nunes. O prefeito não nega a importância das vacinas, mas é contra a sua obrigatoriedade, o que dá quase no mesmo. Por trás do discurso de "liberdade absoluta" que excita o bolsonarismo, está o risco à vida.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afirma que "é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias". Ao mesmo tempo, a Constituição Federal trata expressamente como dever do Estado manter a criança a salvo de qualquer forma de negligência e, ao mesmo tempo, garantir seu direito à vida, à saúde e às convivências comunitária e familiar.

Durante a pandemia, o STF acordou que a obrigatoriedade da imunização não caracteriza violação à liberdade de consciência e que o poder público pode impor aos cidadãos que recusem vacinação medidas restritivas previstas em lei em julgamento realizado em 17 de dezembro de 2020. O próprio ministro Kassio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, considerou no julgamento que a liberdade de crença filosófica e religiosa dos pais não pode ser imposta às crianças uma vez que o poder da família não existe como direito ilimitado para dirigir o direito dos filhos, mas para proteger as crianças contra riscos decorrentes da vulnerabilidade.