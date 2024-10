A CCJ da Câmara aprovou hoje dois projetos do pacote de retaliação ao STF. O primeiro limita decisões individuais de ministros, algo que já vinha sendo discutido fora do ambiente de vingança parlamentar. O segundo é uma estrovenga que permite ao Congresso anular decisões do tribunal, em clara ameaça ao sistema de controles da democracia. "O que se pretende é ressuscitar uma bizarrice que vigorou no velho Estado Novo, durante a ditadura de Getúlio Vargas", diz Josias de Souza. "A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara confundiu os ventos conservadores soprados pelas urnas municipais com uma lufada de arcaísmo". Josias de Souza: Urna impulsiona pacote anti-STF PUBLICIDADE