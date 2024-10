O próximo passo do 'plano Kassab' é conquistar a presidência da Câmara

O que Hugo Motta pode oferecer ao PL? O compromisso de que, se for eleito, irá pautar no plenário a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Um projeto nesse sentido tem grandes chances de ser aprovado na Câmara, de maioria conservadora, e teria o efeito de reabilitar Bolsonaro para as eleições de 2026.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o tornou inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no período eleitoral, na qual afirmou que o resultado das eleições poderia ser manipulado.

Como não entra em jogo para perder, Kassab pode ou ganhar a presidência da Câmara, ou usar a candidatura de Britto para negociar mais espaços de poder para seu grupo.

No primeiro turno, o PSD elegeu 878 prefeitos. Com isso, vai governar 29,2 milhões de pessoas. A vitória, entretanto, é relativa.

O PSD tem atualmente 968 prefeitos - elegeu 660 em 2020, mas ao longo dos últimos quatro anos engordou a sigla com o troca troca partidário. Nessa conta, Kassab não ganhou prefeitos, perdeu.