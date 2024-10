Pix eleitoral no 2º turno é mito; eleitor não tem dono

Para alguns, pesa mais o que ele ganha ou perde com isso; para uns poucos, o que diz o seu ídolo político; e, para muitos, o que dizem os seus pares. Mas a pressão social também varia.

Em São Paulo, o petismo e o antipetismo foram a principal variável para determinar o vencedor nas eleições de prefeito na maioria dos distritos da cidade entre 1992 e 2012. Apenas com base no histórico de cada local era possível prever com precisão qual seria o candidato a prefeito mais votado naquele distrito. Em 2016, redes sociais e anti-política explodiram a geografia.

Candidato a reeleição pelo PT, o prefeito Fernando Haddad perdeu em todas as zonas eleitorais da cidade em 2016. Perdeu em 56 zonas para João Doria (PSDB), e em duas para Marta Suplicy (então no MDB). Nos pleitos seguintes, Boulos, representando a esquerda, retomaria a ponta em alguns bairros da extrema periferia paulistana, tanto em 2020 quanto em 2026.

Este ano, o discurso da prosperidade egoísta de Pablo Marçal deu a eles vitória em redutos tradicionais da direita no norte da cidade, mas também a na zona leste próxima (e próspera). A zona sul ficou dividida, majoritariamente para Ricardo Nunes, mas uma parte ainda votou mais em Boulos, que ganhou no centro e na extrema zona leste. A geografia voltou a funcionar, com áreas de votação razoavelmente homogêneas e contínuas para os três.

E como o eleitor que não votou em Nunes nem em Marçal vai se comportar no segundo turno? Votando em quem ele rejeita menos. Nisso, segundo o Datafolha, Nunes larga em vantagem, com uma rejeição significativamente mais baixa que a do adversário.