Depois do (erro de) cálculo político que o fez apoiar sem apoiar Nunes no primeiro turno, Bolsonaro participou de um almoço na com o candidato, que agora quer mais é evitar a rejeição que o capitão carrega consigo na capital paulista. O emedebista elogiou Tarcísio de Freitas entusiasticamente e o capitão protocolarmente. Foi "um cruzado de direita" em Bolsonaro, na opinião de Leonardo Sakamoto.

Apesar da afirmação do ex-presidente, de momento inelegível, de que é o candidato da direita em 2026, Josias de Souza vê um cenário em que Tarcísio já prepara o pós-bolsonarismo. Ou um bolsonarismo sem Bolsonaro.

Esse quadro pode ganhar nitidez se o governo tiver sucesso na estratégia de capitalizar as vitórias do centrão e as derrotas do ex-presidente, relatada por Raquel Landim.

No mais, recomendo a leitura da crônica de Thais Bilenky sobre a churrascada de Jair e Ricardo em São Paulo.